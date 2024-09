Vibo, screening gratuiti per prevenire il tumore alla tiroide e non solo: ecco come prenotare

Diciotto medici in campo domenica 22 settembre al poliambulatorio di Moderata Durant. Occhio anche alle patologie del cavo orale e alla prevenzione cardiocerebrovascolare

Nuova giornata di screening gratuiti a Vibo Valentia: riguarderanno la prevenzione patologie tumorali della tiroide e del cavo orale e prevenzione cardiocerebrovascolare. L’appuntamento è per domenica 22 settembre al poliambulatorio di Moderata Durant. A promuoverlo: il Rotary, il Kiwanis, il Lions Club insieme ad Asp di Vibo e Croce Rossa Italiana.

Saranno 18 i medici in campo, per screening completamente gratuiti e aperti a tutti (fino a un determinato numero di prenotazioni), con l’obiettivo di dare un servizio concreto e utile alla cittadinanza spesso alle prese con liste d’attesa infinita e una sanità privata che non tutti possono permettersi. Sarà possibile prenotarsi entro sabato 21 settembre dalle ore 15 alle 19 tramite WhastApp o chiamando ai seguenti numeri:

Screening cavo orale, max 150 prenotazioni , tel. 340 3106463,

, tel. 340 3106463, Screening cardiocerebrovascolare, max 250 prenotazioni , tel. 339 6369852

, tel. 339 6369852 Screening tiroide, max 250 prenotazioni, tel. 338 2069444 (lun – mar – mer) / 328 9635845 (gio – ven – sab)

È consentita una sola prenotazione per ogni paziente.