Rinnovati gli organismi direttivi dell’Ordine degli Infermieri Vibo Valentia: Stefano Moscato riconfermato presidente

Con la prima riunione degli eletti avvenuta sabato 16 Novembre, si sono concluse le operazioni elettorali per il rinnovo degli organismi direttivi dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Vibo Valentia.

All’unanimità il Consiglio Direttivo ha riconfermato la fiducia a Stefano Moscato nel ruolo di presidente, che con rinnovato impegno ed entusiasmo si appresta a guidare l’ordine per il quadriennio 2025 – 2028.

«Siamo felici di aver ottenuto il consenso degli infermieri iscritti all’Opi provinciale – ha dichiarato Stefano Moscato -. La nostra lista rinnovata per 7/15esimi cercherà di valorizzare la professione infermieristica nei molteplici contesti sociosanitari in cui è impegnata continuando a promuovere l’aggiornamento e la formazione, con uno sguardo sempre attento alla tutela del cittadino e allo stesso tempo, cercherà di potenziare i rapporti tra le istituzioni e l’ordine. Mi sento di spendere un pensiero per i colleghi del direttivo uscente, con cui abbiamo condiviso momenti non facili, dovuti alla gestione della pandemia Covid che ha messo a nudo le criticità del nostro sistema sanitario; a loro va il mio personale ringraziamento e quello di tutta la squadra che mi onoro di rappresentare. Proseguiremo con le attività di potenziamento dei servizi amministrativi dell’ordine, e cercheremo di implementare l’offerta formativa Ecm nonché le attività di ricerca cercando di istituire una collaborazione con le Società Scientifiche Infermieristiche».

Il primo impegno della rinnovata compagine – si legge in una nota – sarà quello di garantire una cospicua presenza al congresso nazionale della Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche che avrà luogo a Rimini nel marzo del 2025.

Insieme al Consiglio Direttivo sono state distribuite le cariche della Commissione Albo Infermieri che ha visto come Presidente, la nomina all’unanimità di Pietro Luigi Tavella.

Di seguito l’intera composizione del nuovo organismo direttivo dell’OPI di Vibo Valentia:



Presidente: Stefano Moscato Vicepresidente: Aurora Arena Segretario: Angela Russo Tesoriere: Antonino Lauricella Consigliere: Nicola Salvatore Conciatore Consigliere: Giuseppe Gliozzi Consigliere: Domenico La Bella Consigliere: Girolama Manno Consigliere: Stefano Scrugli

Collegio dei Revisori dei Conti Maria Teresa Amato Raffaele Melluso Francesco Fini (supp)