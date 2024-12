Il movimento Serra al Centro si mobilita contro la chiusura del reparto di lungodegenza: «Impoverimento dell’ospedale»

«A seguito della chiusura della Lungodegenza dell’ospedale “San Bruno”, decretata dal presidente e commissario alla Sanità regionale, Roberto Occhiuto, è stato disposto il trasferimento degli infermieri ad altra sede. Si tratta di un nuovo atto di depauperamento di un nosocomio essenziale per tutte le comunità dell’entroterra vibonese, che va ostacolato senza indugio». Il movimento “Serra al centro” prosegue la sua denuncia dando nuovo vigore alla «battaglia per la tutela del diritto alla salute delle popolazioni delle zone montane. È fondamentale – sostengono i componenti del gruppo nel comunicato stampa – che ognuno faccia la sua parte per impedire questo gioco delle tre carte che va a danno dei più deboli».

«In particolare – incalzano dal movimento Cosimina Pisani a Maria Rosaria Franzé -, i sindaci del comprensorio devono attivarsi prontamente per fermare questo processo che porta dritti alla cancellazione dell’ospedale in quanto tale. Non si può perdere altro tempo, non si può attendere, non ci sono scuse». “Serra al centro” ribadisce inoltre di voler «portare avanti questa sacrosanta battaglia a difesa del nosocomio, con tutti i mezzi legali possibili e coinvolgendo la popolazione. Noi – hanno concluso poi i componenti del gruppo – non ci arrenderemo mai perché non è consentito a nessuno cancellare i principi di giustizia sociale e di tutela delle categorie più esposte ai rischi».