Mancano psichiatri, l’Asp di Vibo Valentia ne cerca tre a tempo determinato: pubblicato l’avviso

Ammessi alla procedura di selezione per titoli anche medici in pensione. I professionisti avranno incarichi libero-professionali da 75 euro (lordi) all'ora

«Grave carenza» nel territorio vibonese di medici psichiatri. Lo mette nero su bianco l’Asp di Vibo Valentia che nei giorni scorsi ha pubblicato un avviso di selezione pubblica volto proprio alla ricerca di tre specialisti in Psichiatria – o in disciplina affine o equipollente – a cui conferire incarichi libero professionali a tempo determinato.

I professionisti saranno destinati ad attività sia in ospedale che nelle strutture territoriali. Per loro sono previste un massimo di 38 ore settimanali, da gestire in base alle esigenze rilevate dal direttore della struttura interessata e alle disponibilità dello psichiatra stesso. Il compenso previsto dall’avviso pubblicato dall’Asp di Vibo è di 75 euro lordi all’ora. Come detto, si tratta di un incarico a tempo determinato: nello specifico il periodo individuato è di 6 mesi, che potranno essere eventualmente prorogabili. L’Azienda sanitaria provinciale sottolinea altresì che vi è anche la possibilità di conclusione anticipata del rapporto in caso di assunzione di medici specialisti in numero sufficiente a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza o in seguito all’adozione di misure riorganizzative conseguenti alle carenze di organico.

La selezione avverrà per titoli, sono ammessi a presentare domanda e partecipare anche i medici in pensione a patto però che negli ultimi due anni non siano stati dipendenti dell’Asp e che non siano cessati volontariamente dal servizio per pensione anticipata. Ci sarà tempo per candidarsi sino al 7 gennaio 2025.