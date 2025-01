Guardia medica a Cassari, il Comune di Nardodipace rinnova la concessione gratuita dei locali

Rinnovata la concessione di comodato d’uso a favore dell’Asp di Vibo Valentia per i locali che ospitano la postazione d’emergenza – guardia medica – a Cassari. Fino al 31 dicembre 2025, dunque, il Comune di Nardodipace – con apposita delibera della giunta – ha deciso di concedere gratuitamente gli immobili in questione facendosi carico – per ragioni di utilità sociale – del pagamento dei canoni per la fornitura dell’energia elettrica e del gas.

Si tratta di un servizio indispensabile per i cittadini della frazione montana, in ragione dell’isolamento geografico in cui si trova da sempre la frazione Cassari di Nardodipace. Copia della delibera della giunta comunale – dichiarata immediatamente esecutiva – è stata trasmessa all’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia.