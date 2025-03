In arrivo in Calabria altri 50 medici cubani: alcuni prenderanno servizio all’Asp di Vibo Valentia

di Salvatore Bruno



È in arrivo in Calabria una nuova brigata di medici cubani. Si tratta di 50 professionisti che, da quanto si apprende, dovrebbero arrivare entro fine mese. L’ottanta per cento di questo nuovo contingente, andrà a rafforzare i presidi territoriali dell’Asp di Cosenza. La rimanente quota di camici bianchi, secondo quanto si è appreso, sarà invece distribuita tra le Asp di Vibo Valentia e Crotone.

La brigata sarebbe dovuta arrivare già ad inizio 2025, ma le solite pastoie burocratiche ne hanno ritardato la partenza dall’isola caraibica ora prevista, come detto, entro le prossime tre settimane.

Con ogni probabilità anche questo gruppo, prima di prendere servizio, dovrà conseguire la certificazione di conoscenza della lingua italiana rilasciata dal centro linguistico dell’Università della Calabria, al termine di un corso intensivo della durata di tre settimane. Dal primo sbarco del dicembre 2022 all’ultimo del settembre scorso, nel complesso ad oggi da Cuba sono giunti 333 professionisti. Grazie all’aggiornamento del decreto flussi, potranno operare almeno fino al 31 dicembre 2027.