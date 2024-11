Medico cubano quanto mi costi, oltre 90mila euro per ospitare in hotel per un anno i 10 nuovi professionisti in servizio a Tropea e Serra

L’Asp di Vibo Valentia ha individuato i due alberghi che ospiteranno per un anno i dieci nuovi medici cubani in servizio negli ospedali di Tropea e Serra San Bruno. Si tratta dei professionisti arrivati in Calabria a inizio ottobre, nel quarto contingente giunto dall’isola caraibica in soccorso alla disastrata sanità regionale: 66 camici bianchi in tutto, di cui 17 assegnati all’Asp di Vibo.

I reparti in cui lavoreranno

La Direzione sanitaria dell’Azienda vibonese li ha poi così destinati: 7 all’ospedale Jazzolino di Vibo (due in Ginecologia, due in Pronto soccorso, uno in Pediatria, uno in Cardiologia e uno in Malattie infettive), 6 a Tropea (tre in Medicina, due in Pronto soccorso e uno in Anestesia), 4 a Serra San Bruno (due in Pronto soccorso e due in Medicina). I nuovi arrivati si vanno a sommare ai 9 professionisti cubani già in servizio da agosto 2023 nei tre nosocomi della provincia e i cui contratti sono stati prorogati per ulteriori dodici mesi.

Un hotel a Joppolo e uno a Spadola

La novità delle scorse ore è che l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo ha affidato il servizio alberghiero a favore dei nuovi 6 medici cubani di Tropea e dei 4 di Serra. In entrambi i casi la scelta è ricaduta sugli hotel che già nei mesi scorsi hanno ospitato gli altri camici bianchi provenienti da Cuba. Si tratta in particolare di un hotel di Joppolo e di uno di Spadola, gli unici che allora si erano fatti avanti e avevano risposto alla manifestazione d’interesse lanciata dall’Asp. L’accordo della Regione prevede in realtà che i medici cubani siano ospitati in immobili a uso abitativo e solo in via subordinata si proceda a individuare residence, b&b o alberghi. Tuttavia, come detto, all’Asp di Vibo sono pervenute solo le offerte di due hotel, a cui ora viene affidato il servizio alberghiero per ulteriori 10 medici «nelle more – è scritto nella delibera vergata dalla triade commissariale a capo dell’Asp dopo lo scioglimento – della ricerca di ulteriori immobili da prendere in locazione».

Oltre 91mila euro per ospitare i 10 medici per un anno

Ma quale sarà la spesa di tale operazione? A Joppolo il costo giornaliero è di € 23,00 (più Iva) a stanza, per un totale di 6 stanze singole, dal 26 ottobre 2024 per 12 mesi. Costo complessivo: € 55.407,00 Iva compresa.

A Spadola il costo costo giornaliero è di € 19,00 (più Iva) a stanza, per un totale di 4 stanze singole, per lo stesso periodo. Costo complessivo: € 36.031,00 Iva compresa.

Il tutto dunque peserà in totale oltre 91mila euro. Una cifra che non comprende le spese per i nuovi 7 medici arrivati allo Jazzolino e per gli altri 9 il cui contratto è stato prorogato. Ad ogni modo i commissari dell’Asp hanno inoltre dato disposizione agli uffici preposti di «porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla richiesta alla Regione dei dovuti rimborsi».