Nuovo ospedale di Vibo, un traliccio ostacola i lavori per le opere complementari – Video

Si lavora per completare la bretella di collegamento, la rotatoria e la messa in sicurezza del fosso Calzone mentre si attende la rimozione di un traliccio dell’Enel

I lavori per la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia sono ripartiti dopo uno stop forzato di diversi mesi per effetto di un provvedimento di sequestro disposto dalla Procura per la violazione di alcune norme di tutela del patrimonio archeologico e paesaggistico.



I sigilli ora sono stati rimossi e i lavori procedono speditamente. E così operai e mezzi sono al lavoro in località Cocari per realizzare le opere complementari, ovvero la rotatoria, la bretella di collegamento con l’area sottostante e la sistemazione idrogeologica del fosso Calzone. «Il 70 per cento degli interventi è stato già completato». Secondo le previsioni del direttore dei lavori Alessandro Andreacchi «le opere saranno ultimate – salvo imprevisti – entro agosto».



Ed è sul fosso Calzone che si è presentato l’ultimo intoppo. Un traliccio impedisce di proseguire i lavori. Bisogna rimuoverlo. Al nostro arrivo i tecnici dell’Enel stanno effettuando il sopralluogo.



L’auspicio del funzionario della Regione Calabria, così come preannunciato in una recente riunione in prefettura, è quello di approvare uno stralcio del progetto che prevede la realizzazione dei parcheggi e del piazzale per l’atterraggio dell’elisoccorso. Opere accessorie che eviteranno l’interruzione dei lavori all’interno del cantiere.



