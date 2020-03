Coronavirus, altri due positivi a Fabrizia: sono 12 in paese

Sono il congiunto di una persona già contagiata ed un altro appartenente a un diverso nucleo familiare. Il numero totale dei contagiati in provincia di Vibo sale a 50

Continuano a crescere in maniera importante i contagiati da coronavirus nel territorio comunale di Fabrizia, nelle Serre vibonesi. È di questa sera la notizia di altri due tamponi risultati positivi. Si tratta di uno stretto congiunto di una persona già contagiata e di un’altra persona, appartenente invece ad un nucleo familiare diverso. Queste ulteriori due persone portano a 12 il numero dei pazienti Covid a Fabrizia, che supera Serra in questa triste graduatoria, per un totale di 50 in tutta la provincia di Vibo Valentia. Sempre Fabrizia ha fatto registrare, alcuni giorni fa, quello che fino ad oggi è l’unico decesso del Vibonese.



