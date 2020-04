Cardiopatici a rischio per l’emergenza Covid, l’Asp di Vibo attiva un numero dedicato

Il servizio di consulenza a distanza consentirà di ridurre i disagi legati all’impossibilità di sottoporsi a visite ambulatoriali

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Anche per i pazienti cardiopatici è stato attivato dall’Asp di Vibo, per la durata del periodo emergenziale, un numero dedicato al quale risponderanno gli specialisti dell’Unità operativa di Cardiologia e Terapia intensiva cardiologica diretta da Michele Comito.



«L’importante servizio – si spiega in una nota – consentirà di ridurre i disagi legati all’impossibilità, che si è determinata in seguito alle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, di sottoporsi a visita ambulatoriale non urgente. Tale servizio si rivolge sia a pazienti con cardiopatie croniche, quindi già noti a questa o ad altre unità operative di Cardiologica che mostrino variazioni delle solite condizioni di salute, sia a pazienti che osservino l’insorgenza di sintomi potenzialmente indicativi, riconducibili a malattia di interesse cardiologico».



Coronavirus Vibo, attivati i servizi “Prontoneuro” e supporto psicologico



In particolare «la consulenza a distanza ha lo scopo di chiarire, pur con l’atipicità ed i limiti del semplice contatto telefonico, quelle condizioni per cui è indispensabile una pronta valutazione cardiologica e di indicarne le modalità di presa in carico, o, al contrario, di rassicurare e dare indicazioni circa la gestione di patologie non urgenti, per le quali la valutazione è differibile. Anche per questo servizio le richieste non potranno essere anonime e le risposte non potranno riguardare ottimizzazione terapeutica o precisazione diagnostica per le quali è indispensabile una valutazione cardiologica completa».



Il numero 3336202421 sarà attivo da domani 17 aprile dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dal lunedì al sabato.



Galati: «Gente con ictus non si cura per timore di venire in ospedale»