Emergenza Covid, a Vibo si riunisce la Conferenza dei sindaci

Il presidente Maria Limardo convoca la seduta per venerdì 6 novembre: «Il pericolo viene dal sistema sanitario debole, urgente confrontarsi con l’Asp»

Il presidente della conferenza di sindaci, Maria Limardo, ha proceduto alla convocazione dell’assemblea dei primi cittadini per venerdì 6 novembre, ore 10, nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia con possibilità di collegamento da remoto. Un unico punto all’ordine del giorno della seduta: “Analisi della situazione nella nuova fase emergenziale, organizzazione aziendale sanitaria e misure di contrasto in atto (misure di prevenzione Dpi, numero posti letto e condizioni ospedaliere, servizio di emergenza 118, medicina sul territorio)”.



«Teniamo alta la guardia – dice il sindaco di Vibo Maria Limardo -, la Conferenza è l’occasione per fare il punto sull’organizzazione dei servizi e programmare le azioni per le prossime settimane. La Calabria, purtroppo, è tra le regioni italiane considerate a maggiore rischio per il Covid-19 perché le risorse umane del sistema sanitario sono ridotte, pochi medici e infermieri, ci sono problemi nella raccolta e nella comunicazione dei dati epidemiologici. In Calabria, purtroppo, il pericolo viene dal sistema sanitario debole. Su questo i sindaci vogliono vederci chiaro e approfondire le misure di contrasto nella nuova fase emergenziale. Confrontarsi con l’Azienda sanitaria provinciale è doveroso ed urgente per concordare ogni utile iniziativa da intraprendere».