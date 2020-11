Coronavirus, boom di casi positivi in Calabria: +358

Il dato emerge dal bollettino odierno della Regione. La provincia di Reggio Calabria registra 185 nuovi casi, quella di Vibo sette

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Nuovo record di contagi oggi in Calabria. Sono infatti 358 i nuovi casi positivi che emergono dal bollettino della Regione su 3.412 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Questa la mappa territoriale dei nuovi: Cosenza: 85, Catanzaro 77, Crotone 4, Vibo Valentia 7, Reggio Calabria 185. Altra Regione o stato Estero 0.

Informazione pubblicitaria

Le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia salgono così a 6.450 quelle negative 279.889. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 1.353 (89 in reparto; 4 in terapia intensiva, 1260 in isolamento domiciliare); casi chiusi 666 (618 guariti, 48 deceduti). Catanzaro: casi attivi 670 (48 in reparto; 5 in terapia intensiva; 617 in isolamento domiciliare); casi chiusi 358 (319 guariti, 39 deceduti). Crotone: casi attivi 162 (8 in reparto; 154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 93 (7 ricoverati ,86 in isolamento domiciliare); casi chiusi 125 (118 guariti, 7 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.699 (65 in reparto; 2 in terapia intensiva; 1.632 in isolamento domiciliare); casi chiusi 768 (741 guariti, 27 deceduti). Altra regione o stato estero: casi attivi 267 (267 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128 (127 guariti, 1 deceduto). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 424.