Coronavirus Mileto, salgono a cinque i casi attualmente positivi

L’ultimo contagio si registra nella frazione Paravati all’interno dello stesso nucleo familiare di un precedente caso

Dopo la breve pausa di ieri, purtroppo si registra un altro caso di positività al Covid-19 sul territorio comunale di Mileto. In questo caso si tratta di una persona residente nella frazione Paravati. «Trattasi sempre di soggetti già in quarantena insieme al proprio nucleo familiare – spiega il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – e quindi sotto assoluto controllo. Nessuna sorpresa e nessuna espansione del virus, dato che la situazione è assolutamente monitorata dall’Asp, dalle forze dell’ordine e dal sindaco, per come prescrive la legge». Al momento, dunque sono cinque le persone positive al Coronavirus nel comune di Mileto, sette dall’inizio della pandemia, uno risalente alla prima ondata. Quelli attualmente attivi si registrano: due nella città capoluogo, uno nella frazione San Giovanni (la prima registratasi in questa comunità è risultata in seguito negativa) e due a Paravati. «Nell’augurare pronta guarigione alla persona interessata – prosegue il sindaco – vi chiedo di essere ossequiosi alle norme anti Covid diramate dal Governo e dalla Regione. In linea teorica, infatti, siamo tutti contrari alla zona rossa per una serie di motivi, ma a questo punto occorre porre un argine all’espansione del virus».