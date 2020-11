Emergenza Covid, coprifuoco anche a Natale: «Il virus circola ancora»

Il ministro della Salute Speranza e il presidente della Federazione degli Ordini dei medici Anelli invitano alla prudenza anche nel periodo festivo: «Non ripetere gli errori dell’estate»

Sono 20.648 i test per il coronavirus risultati positivi nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 541. Sono 3.753 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 9 meno di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Nei reparti ordinari si trovano invece ora 32.879 persone, 420 in meno nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati effettuati 176.934 test per il coronavirus, oltre 45 mila meno del giorno precedente, con il consueto calo del weekend. Il rapporto tra positivi è tamponi è invariato all’11,7%, secondo i dati del ministero della Salute.

«Non sarà un Natale come tutti gli altri dobbiamo dire parole di verità». Deve essere un Natale di sobrietà, «siamo dentro l’epidemia molto molto significativa». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a “Live Non è la D’Urso”. «Penso proprio di sì». Così Roberto Speranza rispondendo sul coprifuoco dalle 22 alle 6 anche il 24 dicembre e a Capodanno. «È una norma già vigente e penso che vada confermata ancora. È una delle norme che ci ha consentito in queste settimane di iniziare quel percorso graduale e faticoso che ci consentirà di piegare la curva. Quindi io penso proprio di sì». E sulla Messa di Natale: «È chiaro che se c’è un coprifuoco penso che vada rispettato per tutti. Se c’è un coprifuoco c’è un coprifuoco».

«La nostra impostazione non sarà di obbligatorietà», ma «partiremo con una grande campagna di persuasione poi vedremo dove si arriverà ma io sono convinto che gli italiani anche in questa partita daranno una risposta all’altezza della sfida che stiamo giocando. È chiaro che dobbiamo raggiungere la prevista immunità di gregge. Quando arriverà il vaccino – spiega Speranza – sarà di poche dosi, quindi non si porrà il tema obbligo o non obbligo, anzi saremo noi a scegliere a chi dare quelle poche dosi, è chiaro che noi partiremo dai soggetti più sulla frontiera di questa battaglia».

«Non ripetere gli errori dell’estate: il virus circola ancora, e in maniera molto più forte rispetto all’estate, quando uscivamo da due mesi di lockdown totale. Continuiamo a limitare gli spostamenti a quelli necessari e a rispettare le misure igieniche di prevenzione». E l’appello del presidente della Federazione degli Ordini dei medici Filippo Anelli, che ha avuto un’interlocuzione informale con il ministro Speranza.