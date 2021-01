Superbonus all’Asp di Vibo, il commissario Giuliano: «Non ho percepito nessuna somma»

Il dott. Giuseppe Giuliano replica al nostro servizio e sottolinea che la delibera prende atto di una nota del Ministero subordinando ogni liquidazione ad un provvedimento del commissario ad acta

Arriva la replica del commissario dell’Asp di Vibo, Giuseppe Giuliano, dopo la notizia relativa alle delibere adottate dai vertici dell’Azienda sanitaria (Leggi qui: Quel superbonus da 40.000 euro al commissario dell’Asp di Vibo prima del suo addio). In riferimento a tale articolo, il commissario “precisa, anche nell’esercizio del diritto di rettifica e con riserva di ogni azione, che il dott. Giuliano, diversamente da quanto affermato, ha percepito nessuna somma di denaro a titolo di compenso aggiuntivo per l’incarico di Commissario Straordinario. La delibera citata nell’articolo si limita a prendere atto della nota del 30 dicembre 2020 del ministero, subordinando ogni liquidazione ad apposito provvedimento del commissario ad acta, come previsto dalla legge. In tal guida la notizia riportata è assolutamente inveritiera e priva di ogni fondamento”.