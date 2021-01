Covid 19: sono 33 i nuovi contagiati nella provincia di Vibo Valentia

La situazione più preoccupante sempre a Piscopio, Monterosso, Fabrizia e nella frazione Piani di Arena

Sono 33 i nuovi positivi al Covid 19 nella provincia di Vibo Valentia, secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano della Regione, che fa segnare un incremento di 402 nuovi contagiati in tutta la Calabria. In particolare, a Vibo Valentia, la situazione attuale vede 16 ricoverati, 879 in isolamento domiciliare, 1.677 guariti e 35 deceduti. La situazione di maggiore criticità rimane quella nella frazione Piscopio, alle porte del capoluogo. Mentre si mantiene altissima l’attenzione anche a Fabrizia, Monterosso e nella frazione Piani di Arena. Tutto ciò mentre si continuano a segnalare, da parte dei cittadini, disagi per quanto attiene il contatto con le linee telefoniche per l’emergenza Covid dell’Azienda sanitaria provinciale.