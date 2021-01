Casi Covid a Moderata Durant, tamponi a tappeto e vaccini pediatrici sospesi

I locali del poliambulatorio sono stati sanificati nella giornata di ieri, mentre oggi verranno effettuati i tamponi molecolari su tutto il personale. Cinque i contagi tra il personale amministrativo

Informazione pubblicitaria

«Si comunica che a seguito del riscontro della positività al Sars-CoV-2 di personale operante nella struttura sanitaria di Moderata Durant del comune di Vibo Valentia, il Dipartimento di prevenzione e la direzione del Distretto sanitario unico in collaborazione con la direzione sanitaria Aziendale, ha disposto, al fine di mettere in sicurezza il personale sanitario e gli utenti, le seguenti misure preventive: sanificazione in data 23 gennaio 2021 di tutta la struttura sanitaria Moderata Durant; screening con tampone antigenico rapido a tutti i dipendenti della struttura che ha dato esito negativo; tampone molecolare in data odierna, per la ricerca del Sars-CoV-2, a tutti i dipendenti; preventiva sospensione delle attività vaccinali pediatriche fino al 27 gennaio. Tutte le altre attività ambulatoriali effettuate nella sede di Moderata Durant, nel massimo rispetto delle norme di prevenzione della diffusione dell’infezione da Covid-19, continueranno ad essere espletate».

È quanto fanno sapere in un avviso il direttore del distretto sanitario unico Raffaele Bava e il direttore del settore Igiene e sanità pubblica Antonio Demonte. All’interno del poliambulatorio sarebbero stati riscontrati cinque casi di positività tra il personale amministrativo. Da qui la decisione di procedere alla sanificazione dei locali, allo screening e alla sospensione della attività vaccinali pediatriche.