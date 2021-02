Covid nel Vibonese, raddoppiano i casi: 29 nuovi contagi accertati e un decesso

Il bollettino regionale registra 239 positivi in più rispetto a ieri su tutto il territorio calabrese. Ecco come sono suddivisi provincia per provincia

Salgono i contagi della provincia vibonese, con 29 nuovi casi e un decesso registrati oggi nel bollettino regionale.

Oggi in Calabria si sono registrati oggi 239 nuovi casi per un totale, dall’inizio dell’epidemia, di 33.867 persone risultate positive (negative 468.463).

Complessivamente in Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 502.510 soggetti per un totale di 531.634 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

I contagi provincia per provincia

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 34, Catanzaro 30, Crotone 5, Vibo Valentia 29, Reggio Calabria 141.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: casi attivi 3.742 (59 in reparto AO di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;5 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 8 all’Ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 3.642 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.235 (5.972 guariti, 263 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 1.876 (22 in reparto all’AO di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 12 in reparto all’AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.827 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.094 (3.006 guariti, 88 deceduti).

Crotone: casi attivi 180 (11 in reparto; 169 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.466 (2.423 guariti, 43 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 378 (17 ricoverati, 361 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.531 (2489 guariti, 42 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2.121 (90 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 10 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.011 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.885 (10.708 guariti, 177 deceduti).

Altra Regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 190.