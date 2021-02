Covid: contagi stabili in Calabria, nel Vibonese 15 nuovi casi

Su scala regionale si registrano 116 contagi e un decesso. In provincia di Vibo i casi attivi sono 493, 16 dei quali sono ricoverati in ospedale

Contagi da Covid-19 stabili in Calabria. Il bollettino odierno diramato dalla Regione, riferisce 116 nuovi casi (ieri erano stati 118) e un morto (come ieri). Nel documento si fa presente che ad oggi sono stati sottoposti a test 539.962 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 571.766 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 36.820 (+116 rispetto a ieri), quelle negative 503.142. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 5, Catanzaro 5, Crotone 9, Vibo Valentia 15, Reggio Calabria 82. Altra regione o stato estero 0.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 2.420 (39 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;1 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 4 all’ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 2.354 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.294 (8.012 guariti, 282 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.473 (10 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1450 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.703 (3.607 guariti, 96 deceduti). Crotone: casi attivi 126 (7 in reparto; 119 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.646 (2.603 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 493 (16 ricoverati, 477 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.915 (2862 guariti, 53 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.636 (72 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 8 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.548 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.755 (12.561 guariti, 194 deceduti). Altra regione o stato estero casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 103.