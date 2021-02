Covid, sei nuovi casi a Dasà: il totale sale a 39

Cresce l’apprensione nel centro dell’entroterra vibonese. Il sindaco Scaturchio: «Sono giorni duri ma dobbiamo tenere alta la guardia»

Sei nuovi casi di Covid a Dasà. Lo dichiara il sindaco Raffaele Scaturchio in un videomessaggio. I nuovi casi rilevati dal tampone molecolare vanno ad aggiungersi ai 33 precedenti per un totale di 39. Il primo cittadino ha inoltre informato che vi sono altri sei tamponi in via di elaborazione. «I numeri – ha affermato – stanno cominciando ad alzarsi in modo preoccupante. Occorre tenere alta la guardia, non uscire se non strettamente necessario, non sottovalutare il maledetto virus. 39 casi conclamati più sei potenziali sono un dato preoccupante». Tra martedì e mercoledì è previsto nuovo screening sulla popolazione: verranno effettuati test antigenici alla biblioteca comunale a partire dalle ore 9. L’invito del sindaco è quello di chiamare i numeri preposti per la prenotazione per non creare assembramenti. «Serve una mappatura di tutta la popolazione – ha aggiunto – per scongiurare la diffusione del contagio. Sono giorni duri per la comunità ma dobbiamo tenere duro. Ad oggi tutti i contagiati stanno bene».