Covid nel Vibonese, 25 nuovi casi ma nessun decesso: il bollettino della Regione

Il report quotidiano diffuso dalla Cittadella registra un leggero aumento dei contagi in tutta la Calabria

Sono 25 i nuovi contagi da Covid registrati oggi nella provincia di Vibo Valentia, a fronte di un complessivo aumento in tutta la Calabria. Secondo i dati della Regione, infatti, sono in totale 260 i nuovi positivi (ieri erano 226). La buona notizia è che non risultano decessi nelle ultime 24 ore negli ospedali calabresi: l’ultima volta era successo il 19 gennaio scorso. I guariti, invece sono 227.

I numeri dagli ospedali

Secondo i dati riportati dal sito della Protezione civile nazionale, gli attuali ricoverati con sintomi in Calabria sono 211, quelli in terapia intensiva 23, il totale degli ospedalizzati 234, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 6.153. In particolare, in Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 562.284 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 596.010 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 38.849 (+260 rispetto a ieri), quelle negative 523.435.

Sono questi, invece, i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: 44 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;6 al presidio ospedaliero di Acri; 2 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 2.446 in isolamento domiciliare; 8.451 guariti, 293 deceduti.

Catanzaro: 23 in reparto all’azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.610 in isolamento domiciliare; 3.742 guariti, 99 deceduti.

Crotone: 11 in reparto; 190 in isolamento domiciliare; 2.665 guariti, 43 deceduti.

Vibo Valentia: 16 ricoverati, 424 in isolamento domiciliare; 3.153 guariti, 57 deceduti.

Reggio Calabria: 80 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 9 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.433 in isolamento domiciliare; 13.442 guariti, 208 deceduti.

Altra Regione o stato estero: 50 in isolamento domiciliare; 309 guariti.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 92, Catanzaro 70, Crotone 22, Vibo Valentia 25, Reggio Calabria 51.