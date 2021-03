Covid, si allarga il focolaio a San Nicola da Crissa: altri due positivi al test rapido

Sale a 22 il numero dei contagi. A renderlo noto il sindaco Giuseppe Condello che ha avviato il tracciamento dei contatti

A seguito del focolaio scoppiato nei giorni scorsi, a San Nicola da Crissa è stata avviata un’attività di tracciamento dei contatti dei positivi al test rapido. Secondo quanto comunica il sindaco Giuseppe Condello, su 86 tamponi antigenici eseguiti, 2 sono risultati positivi al Covid-19. Ad oggi, il totale dei positivi al tampone rapido è di 22 persone residenti, alle quali se ne aggiungono altri 2 residenti nella vicina Vallelonga, anch’esse individuate attraverso l’attività di tracciamento che proseguirà anche nella giornata di domani. «L’amministrazione comunale – scrive il sindaco – sta affrontando con ogni risorsa disponibile questo focolaio, grazie all’aiuto generoso dei volontari e dei finanziatori, e al cospicuo investimento economico per l’acquisto dei tamponi, ma tutto questo impegno rischia di risultare vano se non è accompagnato dal comportamento responsabile di ogni cittadino. Chiediamo quindi a tutti, dai bambini alle persone anziane, di aiutarci a proteggere la comunità rispettando le misure di prevenzione del contagio in modo scrupoloso»