Campagna vaccinale nel Vibonese, anche un centenario di Vazzano immunizzato oggi

Proseguono le operazioni sanitarie secondo il calendario allestito dall’Asp che in questa fase prevede la somministrazione al 25 per cento degli ultraottantenni

C’è anche un centenario tra i circa 130 ultraottantenni di Gerocarne, Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro e Vazzano che questa mattina hanno ricevuto la propria dose di vaccino anti Covid. Il punto vaccinale è stato allestito nell’ospedale di Soriano, dove si è registrato qualche piccolo assembramento senza, però, particolari disagi. Tra le persone che si sono sottoposte all’inoculazione, c’era anche Pasquale Donato, di Vazzano, 100 anni compiuti a febbraio, che ha ricevuto la sua iniezione direttamente in auto.

Le operazioni sanitarie si sono svolte nell’ambito del calendario vaccinale allestito dall’Asp di Vibo Valentia, che oggi prevedeva anche l’immunizzazione degli over 80 (nella percentuale massima del 25 per cento degli ultraottantenni residenti, così come previsto in questa fase) di Drapia, Parghelia e Tropea (200 persone dalle 9 alle16), di Portosalvo, Bivona, Vena Inferiore e Longobardi (100 persone dalle 14 alle 20), di Zaccanopoli, Zambrone e Zungri (88 persone dalle 14 alle 20).