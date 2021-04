Vaccini anti-Covid nel Vibonese, superata quota 1300 in un solo giorno

Il totale delle somministrazioni oltrepassa le 28.700 unità. A fare la parte del leone nella giornata di ieri gli over70 con oltre 900 dosi

Superate le 1300 vaccinazioni in un solo giorno nel Vibonese. Più nel dettaglio è stata raggiunta quota 1.349 nella giornata di ieri, giovedì 8 aprile. Un dato che porta a 28.741 il totale delle somministrazioni del siero anti-Covid in provincia di Vibo Valentia. Ad imprimere l’accelerazione di ieri, l’avvio dei vaccini sulla popolazione over 70 con ben 916 dosi somministrate in un solo giorno. Significativo anche il numero di appartenenti alle cosiddette categorie fragili che hanno ricevuto 365 dosi.

Report di giovedì 8 aprile 2021 – vaccinazioni effettuate nr 1.349