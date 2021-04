Covid, in Calabria 226 nuovi casi ma i tamponi processati sono pochi

In provincia di Vibo Valentia zero contagi nelle ultime ventiquattro ore. Il bollettino registra anche tre decessi in tutta la regione

Sono 226 i nuovi positivi al coronavirus in Calabria nelle ultime ventiquattro ore, zero quelli registrati in provincia di Vibo Valentia. Sembrerebbe dunque che il Covid sia improvvisamente sparito, in realtà è solo “colpa” del weekend e dei soliti pochi tamponi processati nella giornata di domenica: ieri sono stati solo 1887 in tutta la regione.

Il bollettino odierno diramato dalla Regione riporta anche tre decessi e 209 guariti. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 659.556 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 704.480. Le persone risultate positive al coronavirus sono 51.907 quelle negative 607.649.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 118, Catanzaro 15, Crotone 0, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 93. Altra Regione o stato estero 0.

I dati provincia per provincia

Cosenza: casi attivi 6.465 (129 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 22 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 6.260 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.143 (9.736 guariti, 407 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 2.874 (64 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 27 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2757 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.816 (4708 guariti, 108 deceduti).

Crotone: casi attivi 1.041 (37 in reparto; 1004 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.599 (3.539 guariti, 60 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 433 (15 ricoverati, 418 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.142 (4.069 guariti, 73 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1.696 (109 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 20 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.559 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.328 (16.070 guariti, 258 deceduti).

Altra Regione o Stato estero: casi attivi 61 (61 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).