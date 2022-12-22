Entrambi i camici bianchi, che svolgono servizio presso il Distretto sanitario unico di Vibo Valentia, hanno indicato all’Asp la data dell’ultimo giorno lavorativo

Altri due medici specialisti ambulatoriali si dimettono (a fine novembre già altri sanitari hanno lasciato il medesimo a incarico) e, dunque, lasciano l’incarico affidatogli a suo tempo dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Si tratta del dottore Filippo Corsaro, specialista ambulatoriale, con incarico a tempo indeterminato, branca Geriatria, titolare di 38 ore settimanali svolte presso il Distretto sanitario unico di Vibo Valentia, in particolare al Poliambulatorio di Moderata Durant. Lo stesso specialista ha comunicato ai vertici di Palazzo ex Inam il recesso dall’incarico di specialista ambulatoriale, considerando come ultimo giorno lavorativo il 31 gennaio prossimo. La scelta del camice bianco poiché lo stesso ha avuto incarico pari a 35 ore settimanali dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.



Stessa decisione è stata presa anche da parte della dottoressa Luisa Fiumanò, specialista ambulatoriale a tempo indeterminato in Neuropsichiatria infantile, titolare di 6 ore settimanali svolte anche lei presso il Distretto sanitario unico di Vibo Valentia e in servizio al Poliambulatorio di Serra San Bruno. L’interessata – così come il suo collega – ha comunicato il recesso dall’incarico indicando come ultimo giorno lavorativo il 31 gennaio del nuovo anno.

LEGGI ANCHE: Poliambulatori, oculistica senza specialista: l’Asp affida solo alcune ore

LEGGI ANCHE: Poliambulatori del Vibonese, l’Asp affida altri nuovi incarichi: ecco a chi

LEGGI ANCHE: Sanità, medici specialisti si dimettono dai Poliambulatori del Vibonese e abbandonano l’incarico