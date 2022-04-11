Ad oggi nelle tre strutture ospedaliere della provincia ci sono appena undici rianimatori in servizio. L’Azienda sanitaria fissa anche la data per il colloquio

Questa volta il bando per reclutare personale medico-sanitario pubblicato dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia non è stato disertato dagli aspiranti candidati. All’Avviso – pubblicato lo scorso 17 marzo al fine di garantire le prestazioni previste dai Livelli essenziali minimi di assistenza (Lea) – per assumere due anestesisti-rianimatori di «elevata competenza» e «in possesso di esperienza nella medesima disciplina», i sanitari si sono presentati. Non solo: il commissario straordinaria dell’Asp Giuseppe Giuliano ha già firmato nel fine settimana la delibera che autorizza gli uffici competenti di Palazzo ex Inam a procedere con gli «adempimenti di ammissione o esclusione dei candidati, che hanno presentato domanda di partecipazione all’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento, a tempo pieno e determinato, per la durata di tre anni, da destinare all’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia». Quindi, ammettere, per l’effetto, al previsto colloquio i candidati in possesso dei prescritti requisiti generali e specifici di ammissione e di dover escludere, invece, gli altri candidati non in possesso dei requisiti richiesti. Il commissario straordinario ha, altresì, proceduto contestualmente alla nomina della competente commissione di valutazione dei candidati che risulta così composta. Presidente: Antonio Talesa. Componenti: Giuseppe Oppedisano e Francesco Galati. Segretario Arcangelo Chiera. Complessivamente, su sei candidati che hanno fatto domanda di partecipazione al bando, sono stati ammessi quattro medici anestesisti al colloquio finale, che si svolgerà il prossimo 19 aprile, alle ore 8,30, presso la biblioteca dell’Asp di via Dante Alighieri.



Va detto che tra i reparti che paga il prezzo più alto per via della cronica e grave carenza di personale medico-sanitario c’è proprio quello diretto allo “Jazzolino” dal primario Giuseppe Oppedisano: ad oggi, infatti, nelle strutture ospedaliere della provincia vibonese sono appena undici gli anestesisti in servizio, che si devono letteralmente dividere tra l’assistenza ai pazienti, gli interventi chirurgici e le urgenze.[Continua in basso]

Fenomenologia di bandi pubblici terminati con poco successo

Ricordiamo che il concorso per assumere ben 11 nuovi specialisti in Anestesia e Rianimazione risale al 10 giugno del 2020 grazie ad un apposito decreto del commissario ad acta che, appunto, ha autorizzato all’epoca l’Azienda sanitaria provinciale alla pubblicazione del bando. Tuttavia, l’espletamento di una prima procedura concorsuale ha consentito il reclutamento di una sola unità. E, pertanto, il management aziendale di Palazzo ex Inam ha indetto (il 15 ottobre del 2021) un nuovo concorso pubblico per la copertura – questa volta – di 3 posti di dirigente medico nella medesima disciplina, il cui iter è tutt’oggi in itinere. Ecco allora che, sempre «al fine di garantire le prestazioni previste dai livelli essenziali minimi di assistenza (Lea) alla popolazione del territorio dell’Azienda sanitaria provinciale, si rende necessario reclutare in tempi brevi, due professionisti di elevata competenza, in possesso di esperienza nella medesima disciplina», parole del direttore dell’Unità operativa di gestione e sviluppo delle risorse umane Gianfranco Ielo.



Da qui, «vista la motivata proposta del direttore, l’approvazione da parte di Giuseppe Giuliano della delibera destinata ad autorizzare la procedura per l’indizione dell’Avviso di selezione pubblica «per il conferimento di un incarico dirigenziale di altissima professionalità, a tempo pieno e determinato, per un periodo di tre anni, da conferire, a due medici esperti nella disciplina di anestesia e rianimazione da assegnare all’Unità operativa del presidio ospedaliero di Vibo Valentia». Procedura, dunque, conclusasi con l’ammissione al colloquio finale di quattro aspiranti candidati.

