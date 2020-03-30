VIDEO - Ecco come viene gestita l’emergenza nel nosocomio cittadino tra Obi-Covid, Malattie infettive e Terapia intensiva. Il sindaco Maria Limardo in ospedale per esprimere solidarietà al personale

di Rossella Galati



Sopralluogo del sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo all’ospedale Jazzolino che si è attrezzato per fronteggiare l’emergenza coronavirus: «Sono qui per rendermi conto con i miei occhi di come e quanto il mio cittadino possa sentirsi garantito – ha sottolineato – e sono qui per dare solidarietà al personale medico, paramedico e a tutti coloro i quali sono in prima linea in questa fase difficilissima».



Ad accompagnare il primo cittadino, i vertici aziendali che hanno illustrato il percorso Covid. «Abbiamo creato il percorso dedicato ai pazienti Covid – ha spiegato Michele Comito direttore del Dipartimento emergenza urgenza Asp di Vibo – che parte dal pre-triage del Pronto soccorso. Da lì il paziente sospetto viene trasferito nella zona “Obi covid”, osservazione breve intensiva, cioè la zona osservazionale per capire se è realmente infetto oppure no. Qualora lo fosse lo ricoveriamo in Malattie infettive che abbiamo creato nell’ex reparto di Ortopedia. Qualora questo paziente dovesse avere delle complicanze respiratorie verrebbe intubato e gestito nel blocco operatorio dove abbiamo creato dei posti di Terapia intensiva. Al momento sono 5 facilmente incrementabili». [Continua]



La struttura si è dotata delle attrezzature necessarie ma deve fare i conti con la carenza di personale: «Per come abbiamo creato il percorso fino a questo momento il personale è sufficiente – ha sottolineato Giuseppe Giuliano, commissario Asp di Vibo -, però è ovvio che se vogliamo potenziare il numero delle terapie intensive sarà necessario aumentare almeno il numero degli anestesisti».

E oltre all’aumento degli anestesisti, per incrementare il numero di posti letto, sarà necessario dotare l’ospedale di apparecchiature già richieste dall’azienda a Regione Calabria e Protezione Civile.



«Abbiamo richiesto ventilatori, monitor multiparametrici, pompe siringhe, pompe volumetriche – ha chiarito Matteo Galletta, direttore sanitario Asp di Vibo -. Si tratta di dispositivi tecnologici che sono fondamentali per l’osservazione e il trattamento dei pazienti con grave insufficienza respiratoria».

Al momento la situazione a Vibo Valentia resta comunque sotto controllo come ha evidenziato Michelangelo Miceli, direttore sanitario dell’ospedale Asp di Vibo: «Allo stato abbiamo 5 pazienti Covid accertati ricoverati. Uno in terapia intensiva, quatto in malattie infettive, mentre c’è ancora un caso in attesa di accertamento all’Obi Covid».



L’invito resta quello della collaborazione: «L’unica cosa che chiedo a tutti: basta polemiche perché non servono, lasciateci lavorare tranquilli» ha affermato Antonio Talesa, direttore Suem 118 Area centrale.

«Non ci facciamo illusioni perché non è una cosa che è destinata a finire da qui a pochi giorni – ha poi aggiunto il sindaco Limardo -. Uso le stesse parole che ha adoperato il responsabile nazionale del sistema Covid, Arcuri: “vi imploro di rimanere nelle vostre case”».