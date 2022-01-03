Pur non essendo allarmante il numero dei contagiati sul territorio comunale, il sindaco per precauzione - e visto il tracciamento dei contatti ormai saltato da parte dell’Asp – ha deciso di adottare un’apposita ordinanza

Anche il Comune di Joppolo adotta nuove restrizioni a causa dell’aumento dei contagi da coronavirus e per via del tracciamento dei contatti a cura dell’Asp di Vibo ormai saltato. La situazione nel territorio comunale non è particolarmente allarmante (si contano poco più di 15 casi accertati e altrettanti venuti a contatto con un positivo che sono in attesa di tampone), ma i dati dei paesi confinanti – Spilinga e quindi l’area di Monte Poro – hanno imposto per precauzione l’adozione della nuova misura.



Con apposita ordinanza, infatti, il sindaco Giuseppe Dato ha deciso: la chiusura delle attività commerciali (bar, ristoranti, negozi ed esercizi assimilati) dalle ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo (rimane consentito dopo le ore 20.00 il servizio di asporto); l’ingresso nei piccoli esercizi commerciali (macellerie, panifici, generi alimentari, ecc.) è consentito a una persona alla volta; chiusura degli impianti sportivi; sospensione di ogni attività dei centri di aggregazione sociale e religiosa presenti sul territorio; sospensione delle funzioni religiose in presenza; uffici comunali aperti al pubblico esclusivamente su prenotazione (chiamando il numero 0963/883010 o tramite Pec: protocollo. joppolo@asmepec.it). In caso di inottemperanza alle ordinanze si provvederà ad effettuare le debite segnalazioni per l’applicazione delle sanzioni previste dai vari Dpcm. Ai dipendenti comunali ed alle forze dell’ordine operanti sul territorio è demandata l’attività di controllo del rispetto delle ordinanze.



Analoghi provvedimenti sono stati adottati nel Vibonese anche dai Comuni di: Spilinga, Zungri, Pizzoni, Filadelfia, Capistrano, Gerocarne, Soriano Calabro, San Nicola da Crissa e Filogaso.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, i sindaci di Spilinga e Gerocarne “chiudono” i rispettivi paesi

Covid-19, anche i sindaci di Soriano e San Nicola da Crissa “blindano” i loro paesi

Covid, troppi casi positivi a Filogaso: il sindaco Trimmeliti “chiude” il paese

Troppi casi Covid, Zungri si blinda: piazze chiuse, feste vietate e messe sospese

Gerocarne, positivo al Covid il sindaco Vitaliano Papillo