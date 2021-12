Gerocarne, positivo al Covid il sindaco Vitaliano Papillo

L'avviso del primo cittadino: «Chi ha avuto contatti con me negli scorsi giorni segua tutte le procedure previste per evitare il diffondersi del contagio». Rinviato il villaggio di Babbo Natale

«Ha beccato anche me», così il sindaco di Gerocarne, Vitaliano Papillo, ha avvisato i suoi concittadini di essere risultato positivo al Covid. La comunicazione è arrivata nel tardo pomeriggio attraverso i social.

«A seguito di alcuni sintomi avvertiti mi sono recato stamattina a fare un tampone di cui, sfortunatamente, mi è giunto proprio ora l’esito positivo. Per chi, come me, è abituato ad avere mille impegni quotidiani era quasi inevitabile, nonostante tutte le precauzioni del caso. Sto avvertendo i sintomi classici ma sono sopportabili e rassicuro che fondamentalmente sto discretamente». [Continua in basso]

Quindi il pensiero ai concittadini e a chiunque sia entrato in contatto con lui negli scorsi giorni: «Purtroppo – scrive Papillo – mi risulta pressoché impossibile avvisare personalmente tutte le persone con cui ho avuto contatti, per cui invito quanti mi hanno incontrato in questi giorni a seguire le procedure di profilassi previste per evitare ulteriore diffusione».

Per il pomeriggio di oggi era in programma a Gerocarne un evento dedicato ai più piccoli, il villaggio di Babbo Natale, che però già in mattinata si era deciso di rinviare al 22 dicembre, poiché – è spiegato in una breve comunicazione – «alcuni organizzatori dell’ evento sono venuti a contatto con dei soggetti positivi, quindi sono momentaneamente in isolamento in attesa di tampone».