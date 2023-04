In Calabria 157 nuovi contagi e un morto: ecco i dati del Vibonese

Sono 157 i nuovi contagi da Covid in Calabria dove si registra anche un decesso (nel Cosentino) che porta il totale da inizio pandemia a 3.388. Il tasso di positività è del 7,1%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, c’è un ricoverato in meno in area media (80) e restano stabili a 5 quelli in terapia intensiva. I casi attivi sono 719 (+46), gli isolati a domicilio 634 (+47) ed i nuovi guariti 110. I dati sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 4.305.423 con 634.352 positivi.



A livello provinciale la diffusione del virus è la seguente. Catanzaro: casi attivi 295 (25 in reparto, 4 in terapia intensiva, 266 in isolamento domiciliare); casi chiusi 113315 (112872 guariti, 443 deceduti). Cosenza: casi attivi 194 (27 in reparto, 1 in terapia intensiva, 166 in isolamento domiciliare); casi chiusi 189184 (187675 guariti, 1509 deceduti). Crotone: casi attivi 10 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60093 (59808 guariti, 285 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 95 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 83 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209737 (208807 guariti, 930 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 40 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 33 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53746 (53544 guariti, 202 deceduti).

