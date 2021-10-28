Sono oltre 400 i positivi. Crescita esponenziale a Dinami dove oggi il sindaco ha posto in quarantena una classe. A Soriano sei persone sono ricoverate

Sono ormai abbondantemente oltre le 400 unità, gli attuali casi positivi al coronavirus in provincia di Vibo Valentia. È il dato che emerge dall’ultimo aggiornamento fornito dall’Asp. La curva dei contagi è dunque in salita, dato che appena una settimana fa le persone positive erano poco meno di trecento. Stabili i ricoveri: sono sempre otto (ben sei relativi a pazienti provenienti da Soriano). Tutti gli altri positivi del Vibonese si trovano in isolamento domiciliare.

Il numero più alto di contagiati lo ha il comune di Vibo Valentia: sono ben 77, di cui uno in ospedale. Segue Serra San Bruno che vede diminuire i casi a 63, dopo l’uscita dalla zona rossa istituita in seguito ai focolai partiti principalmente dalle scuole. Vi è poi Dinami con 38 positivi – una settimana fa erano a zero; proprio qui oggi, causa Covid, il sindaco Ciccone ha disposto con propria ordinanza la chiusura della classe prima della scuola media fino al 7 novembre e l’avvio di uno screening che coinvolgerà alunni, docenti e personale Ata.



A Gerocarne si contano 36 casi, così come a Pizzo (dove sono stati emessi ad oggi oltre settanta provvedimenti di quarantena). Nella città napitina i numeri potrebbero crescere dopo il drive in che oggi ha coinvolto 150 persone, le quali avevano avuto contatti con persone risultate positive. Situazione seria, poi, a Soriano dove i contagiati sono 34 e di questi ben 6 si trovano in ospedale. Nella vicina Sorianello i casi sono 25, a Vazzano 19, a Brognaturo 14 e ad Acquaro e Ionadi 11. In tutti gli altri comuni i contagi restano sotto la decina, mentre sono sempre meno i territori “Covid free”.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono così suddivisi: 6 a Soriano, 1 a Pizzo e uno a Vibo.