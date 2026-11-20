Un nuovo modello organizzativo per la sanità territoriale, il completamento delle cinque Case di Comunità, il recupero degli ex ospedali e un rapporto più diretto e trasparente tra l'Asp e i cittadini. Sono le principali richieste che l'associazione storico-culturale Ali di Vibonesità rivolge al commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, Antonio Battistini, sollecitando interventi concreti per affrontare le criticità del sistema sanitario locale.

L'associazione guarda con fiducia al nuovo piano strategico presentato dal commissario, ma sottolinea la necessità di tradurre gli obiettivi in risposte immediate, soprattutto per quanto riguarda l'ospedale Jazzolino, le strutture territoriali e l'assistenza di prossimità. Il tutto senza attendere la realizzazione del nuovo ospedale.

Un nuovo modello per la sanità vibonese

Ali di Vibonesità richiama innanzitutto la necessità di rivedere l'intero modello di organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi sanitari, riprendendo un percorso avviato nel marzo 2022 durante un incontro alla Biblioteca comunale di Vibo Valentia, presieduto da Rubens Curia.

In quell'occasione venne presentato e approvato un documento, sottoscritto da associazioni e sindaci, che proponeva un “Nuovo Patto per la salute”. Tra le indicazioni figurava anche l'istituzione di un Comitato degli utenti per la salute pubblica, organismo successivamente nominato e chiamato a svolgere una funzione di raccordo tra le esigenze dei cittadini e l'Azienda sanitaria.

Giuseppe Borello, referente per la sanità di Ali di Vibonesità, giudica positivamente il piano illustrato da Battistini, considerandolo un segnale importante per il rilancio dell'assistenza sanitaria provinciale. L'associazione apprezza in particolare la volontà del commissario di rafforzare il dialogo con i cittadini e la condivisione delle scelte, ma chiede che questo approccio si traduca in una maggiore operatività.

Le cinque Case di Comunità e il futuro degli ex ospedali

Tra le priorità individuate figura il completamento funzionale delle cinque Case di Comunità di Vibo Valentia, Serra San Bruno, Mileto, Nicotera e Soriano Calabro, strutture che, secondo l'associazione, sono ancora in difficoltà e che dovrebbero rappresentare un primo riferimento per i bisogni sanitari affrontabili sul territorio.

L'obiettivo è rafforzare la medicina di prossimità, offrendo risposte ai cittadini senza costringerli a ricorrere sistematicamente alle strutture ospedaliere.

Un'altra richiesta riguarda il maggiore coinvolgimento della Conferenza dei sindaci, presieduta da Salvatore Giordano, e del Comitato ristretto, affinché contribuiscano a una ricognizione approfondita delle criticità nei diversi comuni della provincia.

Particolare attenzione viene riservata agli ex ospedali, per i quali l'associazione denuncia condizioni di abbandono e la limitata efficienza dei servizi ancora ospitati. Da qui la proposta di avviare progetti di recupero strutturale e funzionale, valutando anche il coinvolgimento delle realtà economiche del territorio disponibili a sostenere iniziative di riqualificazione.

«L'Asp informi puntualmente i cittadini»

L'ultimo punto sollevato da Ali di Vibonesità riguarda la comunicazione istituzionale. L'associazione chiede al commissario Battistini di promuovere una specifica iniziativa per migliorare il flusso di informazioni tra l'Azienda sanitaria e la popolazione.

Il cittadino, è il ragionamento contenuto nella nota, deve poter conoscere non soltanto i problemi che interessano i servizi, ma anche le decisioni assunte per superarli, gli interventi programmati e lo stato di avanzamento delle iniziative.

Una comunicazione più puntuale e accessibile, dunque, da affiancare agli interventi organizzativi e strutturali. Per Ali di Vibonesità è una condizione necessaria per ricostruire un rapporto di fiducia tra la sanità pubblica e le comunità locali, garantendo maggiore partecipazione alle scelte che riguardano il diritto alla salute.