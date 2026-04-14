I primi cittadini hanno ribadito le critiche alla delibera adottata dalla triade commissariale poche ore prima della fine del suo mandato. Atto che è stato già sospeso da Vittorio Sestito in attesa di incontrare i Comuni

«Tra mercoledì e venerdì il commissario dell’Asp Vittorio Sestito incontrerà i sindaci». Lo ha annunciato il presidente e sindaco di Mileto, Fortunato Giordano, durante la Conferenza dei sindaci che si è svolta ieri pomeriggio nell’aula consiliare di Palazzo Luigi Razza.

Assente il nuovo commissario dell’Asp di Vibo impegnato a Roma insieme al presidente della Regione Roberto Occhiuto per affrontare i temi legati alla fine del commissariamento.

Giordano ha comunque rassicurato i presenti: «Il commissario Sestito si è detto disponibile a incontrare i sindaci entro la settimana per avviare un confronto, soprattutto sulla medicina territoriale».

Al centro del dibattito l’ultima delibera della triade commissariale che guidava l’Asp dallo scioglimento per mafia nell’autunno 2024. L’atto, che ridisegna la riorganizzazione delle guardie mediche nel Vibonese con l’accorpamento di diversi presidi, ha sollevato proteste durissime soprattutto da parte dei sindaci delle aree montane.

Ma il nuovo commissario, a sua volta come prima decisione, ha sospeso gli effetti della delibera in attesa di un confronto con i sindaci dei territori. Una decisione accolta positivamente dagli stessi primi cittadini che ieri è stata rimarcata dai presenti.

«Si trattava di un atto approvato l’ultimo giorno, senza il coinvolgimento della conferenza dei sindaci – ha spiegato Giordano – e che aveva creato molte criticità, soprattutto nei territori più difficili da raggiungere».

Secondo il presidente della conferenza, il piano non risulta adeguato: «Le difficoltà di collegamento e trasporto si sono aggravate. Per questo motivo si deve rivedere tutto e valutare soluzioni diverse».

Giordano ha sottolineato anche la fase delicata del sistema sanitario locale: «Con una rete ospedaliera ancora incompleta e servizi carenti, una riduzione delle guardie mediche andrebbe a peggiorare la situazione. Serve invece un rafforzamento dei presidi sul territorio».

Il problema della carenza di medici è stato riconosciuto, ma non ritenuto sufficiente per giustificare i tagli: «La mancanza di personale non può tradursi in una diminuzione dei servizi».

Giordano ha poi richiamato i parametri normativi: «La provincia di Vibo ha diritto a più postazioni, con la possibilità di deroghe legate alle caratteristiche del territorio».

Nel suo intervento, il sindaco di Capistrano, Marco Martino, ha parlato di scarsa attenzione al territorio: «L’atto è stato adottato senza una reale conoscenza delle condizioni locali, soprattutto della viabilità».

Martino ha contestato anche i tempi della decisione: «È stata presa all’ultimo momento utile lasciando i territori in difficoltà».

Da più interventi è emersa una richiesta pressoché unitaria: mantenere i servizi esistenti e, dove possibile, migliorarli. «Nei piccoli centri la guardia medica rappresenta spesso l’unico presidio sanitario», ha ribadito il sindaco di Capistrano nel corso della riunione.

Al termine dell’incontro è stato redatto un documento condiviso da inviare al commissario Sestito, che però, come accennato, si è già detto disponibile al confronto.