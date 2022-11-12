Alfredo Barillari precisa che quanto ipotizzato dalla dottoressa circa il ridimensionamento delle ore nella sede di primo intervento appare «inaccettabile, Il presidio sanitario delle Serre va preservato e migliorato»

«Perché non trasformare il Pronto soccorso di Serra San Bruno e di Tropea a solo diurno (h 12) e la notte lasciare la guardia medica, considerando che in tali sedi il numero degli accessi notturni è scarso e, spesso, peraltro, i pazienti dirottati a Vibo?». L’interrogativo posto dalla dottoressa Marianna Rodolico e, contestualizzato dalla stessa nelle problematiche – date dalla carenza di medici – che stanno attanagliando il Pronto soccorso dello Jazzolino, di cui abbiamo parlato oggi nell’ articolo del Vibonese. it Jazzolino, la Rodolico continua a denunciare le problematiche del Pronto soccorso, ha prontamente causato la reazione del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, il quale ha affermato: «Ho sempre affrontato l’argomento sanità confrontandomi con medici e personale sanitario che lavorano nel nostro territorio e credo che siano loro i primi a cui dimostrare solidarietà, ma questa soluzione sarebbe inaccettabile». [Continua in basso]

Il primo cittadino prosegue e tuona che «non è concepibile pensare ad un ridimensionamento del Pronto soccorso di Serra per sopperire alle problematiche di Vibo. Il diritto alla sanità va preservato a prescindere dai numeri di accesso alle strutture, soprattutto in un territorio classificato come “zona disagiata” e nel quale un primo intervento di soccorso risulta essere spesso determinante». E aggiunge: «Le soluzioni, dunque, non vanno trovate ridimensionando ciò che esiste, bensì rilanciando l’intero sistema sanitario per tutelare medici, sanitari e tutti i cittadini. Sia ben chiaro quindi, che, – precisa Barillari – ove mai una proposta del genere dovesse essere presa in considerazione, non staremmo sicuramente a guardare. Il Pronto soccorso del San Bruno non solo va mantenuto h24 ma potenziato così come previsto dagli atti e i Dm che lo riguardano». Il primo cittadino, assieme ad altri sindaci delle Serre, politici, comitati, associazioni e altri enti, nonchè alla stessa comunità di Serra San Bruno, è da tempo in prima linea per l’implementazione dei servizi sanitari offerti dal nosocomio montano e la maggiore tutela dell’assistenza sanitaria.

