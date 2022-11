Ospedale, Serra al Centro e In Movimento: «In Consiglio per dare il nostro contributo»

«Alla luce del piano aziendale che è stato pubblicato nei giorni scorsi verso il quale abbiamo già manifestato il nostro disappunto, ribadiamo la necessità di assumere una posizione unitaria a difesa del diritto alla tutela della salute dei cittadini del comprensorio delle Serre. Prendiamo atto positivamente dell’accoglimento della richiesta di convocazione del consiglio comunale aperto e confermiamo la nostra partecipazione. In tale occasione intendiamo contribuire al dibattito portando la petizione che abbiamo già presentato a marzo di quest’anno, oggi ancora più attuale, con la quale abbiamo raccolto un considerevole numero di adesioni. La stessa vuole essere una possibile base di discussione, aperta a integrazioni e miglioramenti. Per ribadire e integrare, alla luce degli eventi, posizioni e proposte che i due movimenti intendono assumere a difesa al diritto alla salute e rimarcare la necessità di creare punti di incontro che siano di unione e non di divisione, che oggi assolutamente non servono a questo territorio, incontreremo, per maggiori approfondimenti, la stampa giovedì 10 alle ore 17». Così i gruppi “Serra al Centro” e “In Movimento” che si muovono a stretta difesa del mantenimento e del potenziamento dell’ospedale civile di Serra San Bruno.

