Consiglieri decaduti a Soriano, in opposizione entrano Pugliese e Tassone: «Basta rancori e ostilità»

Nelle scorse ore all’interno della sala consiliare del comune di Soriano, si è tenuto il secondo consiglio comunale della nuova amministrazione, guidata dal sindaco Antonino De Nardo, per fare il punto su questa primissima alba amministrativa.

Tra i punti all’ordine del giorno la questione di incandidabilità dei consiglieri di minoranza Francesco Bartone e Giuseppe Lico, l’assestamento generale del bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2024. E poi ancora l’approvazione dell’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale e lo schema di convenzione per canile. A seguito della decadenza di Bartone e Lico, per mancanza di superamento delle condizioni di incompatibilità, ad affiancare Domenico Grillo all’opposizione ci saranno Cristian Tassone e Vladimira Pugliese, subentrati per legge e secondo il numero di preferenze ottenute durante le ultime elezioni comunali. La stessa Vladimira Pugliese, inoltre, raccoglie l’eredità di capogruppo di minoranza lasciata da Francesco Bartone.

«Basta con rancori e ostilità»

Clima disteso e senza rancori da entrambi gli schieramenti. In tale contesto, il nuovo capogruppo di minoranza ha voluto sottolineare: «Da parte nostra non c’è nessuna intenzione di fare un’opposizione pregiudizievole, anzi, procederanno verso un percorso di costruttività, e come gruppo di minoranza ci avvarremo delle facoltà e delle prerogative a noi concesse per legge. Rivolgo comunque un pensiero ed un saluto particolare all’architetto Bartone, a tutti i componenti della lista Città del Sole con cui abbiamo condiviso un tratto importante di strada e che siamo sicuri ci staranno accanto in questi cinque anni di opposizione. Da parte nostra c’è la volontà di chiudere con i rancori, i livori e gli strascichi che lascia ogni campagna elettorale anche perché così non si può guardare avanti».

Voltare pagina dunque e camminare tutti verso un’unica direzione: «Abbiamo preso atto nell’immediato del risultato delle elezioni e intendiamo procedere verso una strada di rispetto dei ruoli e delle posizioni, anche laddove ci saranno confronti accesi e momenti di disaccordo, naturali e fisiologici in un assise comunale». Mano cordialmente tesa anche con il sindaco De Nardo, come afferma la stessa Vladimira Pugliese: «Ritengo un gesto di intelligenza, coraggio e umiltà le scuse del primo cittadino nei miei confronti dopo le esternazioni nell’ultimo comizio. Come detto, tutto è passato e bisogna voltare pagina. Sulla stesa lunghezza d’onda anche Cristian Tassone: «Iniziamo questo percorso amministrativo insieme nel segno della serenità, perché questa è la parte fondamentale dell’amministrare. Nel rispetto dei ruoli, accompagneremo Soriano in questo quinquennio politico», ha aggiunto.

Approvata convenzione per il canile

Quanto agli altri punti all’ordine del giorno, è stato rinviato quello relativo all’approvazione del piano triennale poiché il revisore dei conti non ha potuto stilare il parere. Quanto alla questione animali abbandonati, invece, è stato accertato dall’intero consiglio quanto il randagismo sia in effetti arrivato a soglie elevate e che sussistono seri rischi per l’incolumità dei residenti. Pertanto si è deciso di approvare all’unanimità lo schema di convenzione per il canile.