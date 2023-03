Convocato il Consiglio comunale a Tropea, in discussione la Tari, la carenza idrica e la fragilità della rupe

E’ prevista per martedì mattina alle ore 9,30 la prima convocazione del Consiglio comunale di Tropea a palazzo Sant’Anna. All’ordine del giorno dei lavori le modifiche apportate al regolamento del Consiglio comunale e al regolamento per l’utilizzo, in orario extra scolastico, della palestra comunale. Nella seduta è prevista anche la discussione e l’approvazione della variazione dell’esercizio provvisorio (in gestione provvisoria) al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Si procederà quindi con l’approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno in corso e l’approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti 2023 (Tari), nonchè con l’approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) per le annualità 2023-2025. [Continua in basso]

Il consigliere di minoranza Antonio Piserà

All’ordine del giorno, inoltre, ci saranno anche le risposte del sindaco Giovanni Macrì alle due interrogazioni urgenti presentate dal consigliere di minoranza Antonio Piserà riguardanti le segnalazioni di fragilità della rupe in vari punti e le condizioni di “mancato svuotamento delle reti di protezione”. Infine si attendono risposte sulla carenza idrica segnalata in zona Marina Vescovado. «Per quest’ultima interrogazione – spiega il consigliere Piserà -, in un unico modello ho anche fatto richiesta di alcuni atti. Mi auguro che il sindaco, oltre a rispondere all’interrogazione, proceda con il rilascio della documentazione da me espressamente richiesta».

