La denuncia di Saverio Ferrari, medico dell’emergenza-urgenza e sindacalista Smi, dopo l'intervento nella notte del 16 novembre: nessuna delle Pet attive in provincia di Vibo sarebbe stata in grado di trasferire il paziente a Catanzaro. Il suo racconto e l’accusa alla Regione: «Hanno copiato il modello dalla Lombardia, ma qui non funziona»

Un paziente da trasferire in codice rosso dal pronto soccorso dello Jazzolino di Vibo Valentia al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, ma nessuna delle cinque postazioni di emergenza territoriale del Vibonese con un medico a bordo. Per effettuare il trasferimento viene mobilitata un'ambulanza che si trova tra Lamezia Terme e Platania, a quasi un'ora di distanza dall'ospedale vibonese. È l'episodio denunciato dal dottor Saverio Ferrari, medico del 118 e delegato provinciale dello Smi dell'Asp di Catanzaro, che torna a sollevare il problema della progressiva demedicalizzazione del servizio di emergenza-urgenza calabrese.

Il caso risale alla tarda serata del 16 novembre, durante il turno notturno dalle 20 alle 8. Secondo la ricostruzione di Ferrari, non soltanto le cinque postazioni del Vibonese sarebbero state prive di medico, ma anche quelle dell'area lametina e le undici dell'area catanzarese. Una situazione che avrebbe reso necessario ricorrere all'equipaggio di Soveria Mannelli, nonostante la distanza dal luogo dell'intervento.

Un codice rosso a Vibo e l'ambulanza a quasi un'ora di distanza

Sono le 22.45 quando la Pet di Soveria Mannelli, composta dal medico Ferrari, dall'infermiere Pane e dall'autista Monaco, viene contattata dalla Centrale operativa di Cosenza. L'equipaggio sta rientrando dal pronto soccorso di Lamezia Terme dopo un intervento primario.

La richiesta riguarda un paziente che si trova al pronto soccorso di Vibo Valentia e deve essere trasferito in codice rosso al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, per una consulenza gastroenterologica ed eventuale ricovero.

Ferrari comunica all'operatore che l'ambulanza si trova tra Lamezia e Platania, dunque a quasi un'ora dalla destinazione. La risposta, riportata dal medico nella sua denuncia, è eloquente: «Siete l'unica Pet medicalizzata sul territorio per cui dovete andare voi».

Il medico sottolinea che, fortunatamente, il mezzo non si trovava nella propria sede di Soveria Mannelli. In quel caso, sostiene, per raggiungere Vibo Valentia sarebbero stati necessari almeno altri 25 minuti.

Nel Vibonese cinque Pet senza medico nello stesso turno

È proprio la situazione della provincia di Vibo Valentia a emergere con particolare evidenza dalla denuncia. Ferrari osserva che, se per un trasferimento urgente dallo Jazzolino è stato necessario mobilitare l'ambulanza di Soveria Mannelli, significa che nessuna delle cinque Pet operanti nell'area vibonese era medicalizzata in quel momento.

Secondo la sua ricostruzione, la stessa carenza interessava le postazioni di Lamezia Terme, Falerna e Maida, oltre alle undici Pet dell'area catanzarese, tutte collocate in sedi di partenza più vicine al pronto soccorso vibonese rispetto a Soveria Mannelli.

Il problema, dunque, non è la semplice disponibilità di mezzi di soccorso, ma la presenza di personale medico sulle ambulanze. Una questione particolarmente delicata per il Vibonese, dove la conformazione del territorio, la viabilità e le distanze tra i centri abitati possono rendere ancora più complessa la gestione delle emergenze.

E Ferrari avverte che non si tratta di un episodio isolato. Situazioni analoghe sarebbero ormai ricorrenti nel 118 calabrese, con le pochissime ambulanze medicalizzate disponibili costrette a coprire territori sempre più vasti, raggiungendo gli obiettivi degli interventi in 40-45 minuti, e frequentemente anche in 50-60 minuti.

Il sindacalista precisa, tuttavia, che le due centrali operative sono «assolutamente incolpevoli». La responsabilità delle difficoltà denunciate viene quindi ricondotta all'organizzazione complessiva del sistema e alla carenza di mezzi medicalizzati, non agli operatori che devono gestire le richieste di soccorso.

«Un disastro sanitario mai visto dal 1997 ad oggi»

Il giudizio di Ferrari è durissimo. Il medico parla di «un disastro sanitario mai visto dal 1997 ad oggi», richiamando l'anno in cui, secondo la sua ricostruzione, venne istituito il servizio 118, pensato per garantire interventi tempestivi sul territorio.

Ricorda quindi i riferimenti temporali di 8 minuti nelle aree urbane e 20 minuti in quelle extraurbane, confrontandoli con i tempi di percorrenza che, a suo dire, si registrano oggi in numerose situazioni.

«Perché negli ultimi 6 anni (l'esodo dei medici dal 118 calabrese è iniziato nel 2020) nessuno ha mosso un dito per evitare questa selvaggia demedicalizzazione delle ambulanze del 118 calabrese?». si chiede.

Il sindacalista contesta inoltre l'ipotesi di adottare in Calabria un modello di organizzazione del 118 simile a quello lombardo, che considera inadatto alle caratteristiche del territorio regionale. Tra le ragioni indica la viabilità e la presenza di strutture ospedaliere non tutte in grado di trattare determinate patologie gravi e tempo-dipendenti, come ictus e infarto miocardico acuto.

Per questo, sottolinea, la presenza del medico sulle ambulanze rappresenta «un valore aggiunto e non un costo da abbattere».

Le critiche a Occhiuto e gli interrogativi sul futuro del servizio

La denuncia si conclude con un attacco politico rivolto al presidente della Regione Roberto Occhiuto, chiamato in causa per le condizioni in cui versa il sistema di emergenza-urgenza.

«Le domande da porre sarebbero tante altre ma ormai è evidente che nessuno voglia rispondere a cominciare dal presidente Occhiuto impegnato evidentemente a risolvere problemi più importanti del garantire il migliore e più tempestivo soccorso a chi si dovesse trovare ad affrontare un gravissimo ed imprevisto problema di salute!», scrive Ferrari, che chiude il suo intervento con un'amara considerazione: «In bocca al lupo ai calabresi e buona salute!».