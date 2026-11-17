Il presidio è affidato all'Organizzazione di volontariato San Pio di Lamezia Terme e resterà attivo per cinque anni. Un nuovo tassello nella rete vibonese a supporto delle ambulanze e degli equipaggi del Suem 118

Un presidio a servizio della salute e della sicurezza dei cittadini. A Filadelfia è stata attivata la postazione Victor, che entra a far parte della rete territoriale dell'emergenza-urgenza sanitaria, contribuendo a rafforzare la capacità di intervento del SUEM 118 in un'area della provincia vibonese dove la tempestività dei soccorsi rappresenta un'esigenza particolarmente sentita.

La postazione è affidata all'Organizzazione di volontariato San Pio di Lamezia Terme e potrà contare su 12 operatori, organizzati su due turni, chiamati a garantire il funzionamento del servizio. L'attività è prevista per un periodo di cinque anni, fino al 2031, assicurando così una prospettiva di continuità a un presidio che si inserisce nel sistema dell'assistenza sanitaria territoriale.

Un'attivazione accolta con entusiasmo dagli operatori impegnati nel servizio, consapevoli dell'importanza del compito che li attende e del contributo che potranno offrire alla comunità.

Cosa sono le postazioni Victor e perché sono importanti

Le postazioni Victor sono presidi di soccorso sanitario di base, inseriti nel sistema dell'emergenza-urgenza territoriale e operanti in raccordo con il SUEM 118. Si avvalgono di ambulanze e di equipaggi di soccorritori formati, che intervengono su disposizione della Centrale operativa secondo le necessità e la gravità delle richieste.

La loro funzione è soprattutto quella di potenziare e affiancare il soccorso sanitario sul territorio, contribuendo a rendere più capillare la rete dei mezzi disponibili. Possono essere impiegate nella gestione degli interventi compatibili con le competenze degli equipaggi e fornire un primo supporto in attesa, quando necessario, dell'arrivo di mezzi con personale sanitario.

Non sostituiscono, infatti, le ambulanze medicalizzate, dotate di medico e personale infermieristico e destinate agli interventi che richiedono prestazioni sanitarie avanzate. Rappresentano piuttosto una risorsa integrativa, particolarmente preziosa in un sistema nel quale la disponibilità di mezzi e personale può fare la differenza nella gestione delle richieste di soccorso.

Un altro tassello nella rete del 118 vibonese

L'attivazione di Filadelfia si inserisce in un percorso di rafforzamento della rete territoriale dell'emergenza-urgenza che, negli ultimi mesi, ha interessato anche altre località della provincia.

A marzo 2026 era entrata in funzione a Pizzo un'altra postazione Victor, affidata alla stessa Odv San Pio di Lamezia Terme, nell'ambito di una convenzione quinquennale e sotto il coordinamento del SUEM 118 Area Sud. Già allora era stata prospettata l'estensione del servizio anche a Filadelfia e in altri centri del Vibonese.

La nuova attivazione assume particolare rilievo anche alla luce delle difficoltà che hanno caratterizzato il sistema del 118 calabrese, alle prese con carenze di personale e criticità organizzative. In questo contesto, il contributo delle associazioni di volontariato rappresenta un sostegno importante, pur senza poter sostituire il necessario potenziamento delle postazioni con personale medico e infermieristico.