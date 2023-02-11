A dicembre il sindaco annunciava che il cantiere sarebbe partito a gennaio. La più grande opera pubblica del Vibonese aspetta di vedere la luce da 20 anni

Slitta ancora una volta l’inizio dei lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia. «Un mese e mezzo di ritardo sulla tabella di marcia», fa sapere il dirigente regionale del settore lavori pubblici. Nulla rispetto ai vent’anni d’attesa trascorsi finora. La prima (e unica) pietra, infatti, fu posata nel lontano 2004. D’allora, di rinvio in rinvio, passando da inchieste giudiziarie e rifinanziamenti, si è giunti sino ad oggi. Ma bisognerà aspettare ancora, nonostante le rassicurazioni del sindaco Maria Limardo, che a dicembre, nel corso di una riunione della Conferenza dei sindaci sulla Sanità, annunciava l’avvio dei lavori «entro dicembre o al massimo agli inizi di gennaio 2023». E invece no. [Continua in basso]

Pasquale Gidaro conferma come siano in corso nuovi rilievi sul terreno. «Poi si procederà alla verifica del progetto esecutivo stralcio. Inoltre stiamo perfezionando il piano di sicurezza dell’area ospedaliera per ottemperare a una prescrizione dell’Autorità di Bacino Regionale». Quest’ultima si basa su un sistema di monitoraggio predisposto per controllare sia le condizioni pluviometriche che idrauliche. «Il piano sicurezza – prosegue il dirigente regionale – deve essere coordinato con il piano di Protezione civile comunale».

Ammette il ritardo rispetto al cronoprogramma, l’ennesimo: «In quest’area- spiega – ci muoviamo con le dovute cautele. Ad ogni modo, completata la verifica e ultimato il piano di sicurezza, si procederà all’approvazione del progetto esecutivo stralcio e alla consegna dei lavori che avverrà – è l’auspicio – entro la metà di marzo».

Dal canto suo il consigliere regionale Michele Comito già presidente della Commissione Sanità, dichiara come nell’ultimo anno ci sia stata un’accelerazione del progetto anche grazie alla determinazione del Presidente della Regione Roberto Occhiuto. Comito ricorda come il terreno dove sorgerà il nuovo ospedale sia un’area complessa dal punto di vista idrogeologico: «Finalmente si procederà alla consegna dei lavori – dice il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale con cauto ottimismo – un ritardo di poche settimane per adempiere ad ulteriori verifiche è tollerabile rispetto a vent’anni di attesa».

Sull’area dove sorgerà il nuovo ospedale di Vibo Valentia da qualche giorno c’è una ruspa che sta eseguendo i saggi di scavo campione, ovvero una ricognizione diretta del sottosuolo propedeutica all’avvio dei lavori. A presiedere l’intervento è l’archeologa Maria D’Andrea. «La ricognizione – assicura la ricercatrice – terminerà la prossima settimana».

