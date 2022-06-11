L’annuncio dell'amministrazione comunale a seguito delle richieste fatte all’Azienda sanitaria di Vibo Valentia

«Con viva soddisfazione, siamo felici di comunicarvi che, il commissario dell’Asp di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano, accogliendo le legittime richieste dell’amministrazione comunale di Nicotera, ci ha comunicato che, al più presto, presso la struttura ospedaliera di Nicotera, saranno istituite altre quattro specialistiche ambulatoriali, e precisamente oculistica, otorinolaringoiatria, ginecologia e reumatologia». Con queste parole, l’amministrazione comunale di Nicotera ha annunciato l’introduzione di quattro nuovi ambulatori specialistici nel nosocomio del paese. [Continua in basso]

Il sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco ha quindi ringraziato il consigliere regionale Michele Comito: «Per questi importi risultati – scrive il sindaco – rivolgo un plauso ed un pubblico ringraziamento al dottore Michele Comito, che dal momento in cui è stato eletto consigliere Regionale, si sta spendendo giornalmente per portare avanti le istanze del comprensorio nicoterese».