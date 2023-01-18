Sono diversi i reparti che necessitano di professionisti per poter garantire al meglio l'erogazione dei servizi agli utenti

Psichiatria, Anestesia e Rianimazione. Sono i reparti dell’ospedale di Vibo Valentia nei quali si registra una marcata carenza di personale, che ha portato l’Azienda sanitaria a correre ai ripari per garantire l’erogazione dei servizi all’utenza. Cosa non semplice visto che spesso ci si è trovati di fronte a rinunce da parte dei vincitori o idonei. [Continua in basso]

Ad ogni modo, per quanto concerne la Psichiatria, è stato pubblicato un Avviso per il reclutamento di tre dirigenti medici. L’Azienda sanitaria aveva già avviato l’iter nel luglio del 2022 approvando la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato ma all’epoca solo per un posto, prevedendo l’assunzione dei vincitori. Tuttavia, nel successivo mese di dicembre è stato disposto lo scorrimento della graduatoria per consentire il reclutamento per turn over (a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con cinque figure dirigenziali) di ulteriori complessive cinque unità, a tempo pieno ed indeterminato, ma, stante la mancata accettazione di alcuni degli idonei, è stato possibile metterne a contratto solo tre. A queste, ora si dovranno aggiungere i tre che risponderanno all’avviso pubblico che prevede il tempo pieno e determinato, per mesi dodici, eventualmente prorogabili.

Anche per quanto concerne il reparto di Anestesia e Rianimazione dove si registra una “grave carenza di personale medico” si è reso necessario procedere al reclutamento a tempo pieno e determinato di almeno 5 professionalità, nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale e fatta salva la risoluzione anticipata dei relativi contratti, ove si determinasse la possibilità di attingere alla relativa graduatoria. Anche in questo caso si tratta di un avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, volto al reclutamento a tempo pieno e determinato ma, a differenza del precedente, per tre anni.

