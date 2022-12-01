Tutti gli articoli di Sanità
Ci sono gli ammessi al concorso pubblico. Il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano ha, infatti, approvato – con apposita delibera sottoscritta anche dal direttore amministrativo aziendale Elisabetta Tripodi e dal direttore sanitario aziendale Matteo Galletta – la procedura per avviare gli adempimenti di ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di tre posti di dirigente medico – disciplina di chirurgia e medicina di accettazione e di urgenza, ossia per lavorare nei Pronto soccorso dei tre ospedali del Vibonese: Vibo Valentia, Serra San Bruno e Tropea. Complessivamente sono state sette le domande inoltrare, entro il termine di scadenza previsto dal bando, negli uffici competenti di Palazzo ex Inam, mentre una volta valutate le istanze e la documentazione prodotta da ogni singolo candidato gli ammessi a sostenere le prove finali sono stati soltanto tre (Federica Giofré, Francesca Lentini e Mariarosaria Lopreiato). [Continua in basso]
Concorso bandito nel 2021. Termini poi riaperti ad agosto scorso
Il suddetto concorso per titoli ed esami, per la copertura dei tre posti di dirigente medico in chirurgia e medicina di accettazione e di Urgenza era stato pubblicato dall’Azienda sanitaria il 22 novembre dello scorso anno (2021). Tuttavia, al suddetto bando pubblico entro i termini di scadenza, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione. Da qui la decisione dei vertici di Palazzo ex Inam di riaprire ad agosto scorso i termini del concorso pubblico, «al fine – ha scritto il commissario straordinario nella delibera che ad agosto ha autorizzato la riapertura dei termini del bando – di garantire le prestazioni previste dai livelli essenziali minimi di assistenza (Lea) alla popolazione del territorio dell’Azienda sanitaria provinciale». Questo perché persiste – è scritto sempre nella delibera commissariale – «una grave carenza di personale medico nell’ambito della chirurgia e medicina di accettazione e di urgenza, che non è stata colmata neppure con l’indizione di Avvisi per il conferimento di incarichi a tempo determinato o di incarichi libero professionali, aperti alla partecipazione anche di professionisti regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica nella disciplina messa a concorso o in disciplina affine o equipollente (a partire dal terzo anno di frequenza del corso)».
