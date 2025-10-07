L’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Vibo Valentia ha avviato una serie di provvedimenti volti a rafforzare il proprio organico, riguardando sia il personale medico sia quello socio-sanitario. Le decisioni sono state assunte dalla Commissione Straordinaria, insediata dallo scorso anno dopo lo scioglimento dell’ente, con delibere pubblicate nei giorni scorsi.

Proroga dei contratti dei medici cubani

Per far fronte alla persistente carenza di personale medico, in particolare nell’area emergenza-urgenza, la Commissione ha disposto la proroga di sei mesi dei contratti di sette medici cubani già in servizio negli ospedali della provincia (due camici bianchi parte del primo contingente hanno cessato il rapporto di lavoro). I professionisti, assunti inizialmente per dodici mesi a partire dall’agosto 2023 e prorogati l’anno scorso, continueranno a lavorare a tempo pieno fino a febbraio 2026, garantendo continuità nell’assistenza. La spesa complessiva prevista per l’anno 2025 ammonta a oltre 63mila euro.

Rinnovo dei contratti dei dirigenti sanitari

Analoga decisione è stata presa per due dirigenti biologi, assegnati rispettivamente ai laboratori analisi dei presidi ospedalieri di Serra San Bruno e Tropea ovvero Maria Concetta Mirarchi e Eustacchio Montemurno.

I loro contratti, già prorogati in precedenza, sono stati estesi di ulteriori sei mesi (la dottoressa Mirarchi fino al 14 aprile 2026, il dottor Montemurno fino al 30 aprile 2026), con un costo totale di circa 67mila euro. Le proroghe restano subordinate all’eventuale assunzione ordinaria dei profili richiesti.

Nuove assunzioni per i consultori online

L’Asp ha inoltre definito l’esito dell’avviso pubblico per il reclutamento di due psicologi e due assistenti sociali da destinare al progetto “Consultorionline – Non più soli”, iniziativa mirata al sostegno psicologico e sociale a distanza. Sono state approvate le graduatorie dei candidati e, in caso di rinunce, si procederà allo scorrimento automatico della graduatoria senza ulteriori atti deliberativi. Il provvedimento non comporta costi aggiuntivi per l’ente. L’iter era entrato nel vivo nell’aprile scorso con la nomina della commissione esaminatrice che, riunitasi il 5 giugno 2025, aveva in via preliminare accertato i requisiti generali dei partecipanti. Venti giorni dopo, si era proceduto a redigere le due distinte graduatorie.

Assunzione di un fisioterapista tramite scorrimento graduatoria

A ulteriore supporto dei servizi territoriali, con la deliberazione n. 459 del 3 ottobre 2025, è stata disposta l’assunzione a tempo pieno e indeterminato della dottoressa Stefania Lo Giacco, prima candidata utile nella graduatoria approvata con la delibera n. 1323/2022. L’assunzione sostituisce la dottoressa Maria Francesca Aiello, trasferita all’Asp di Catanzaro, e comporta un onere complessivo per i mesi residui del 2025 pari a 7.174,50 euro, oltre oneri ed Irap, con copertura sui conti competenti del personale. Il provvedimento è stato adottato su proposta dell’U.O. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione, con pareri favorevoli dei direttori amministrativo e sanitario, e garantisce continuità dei servizi per i cittadini.

Prossimi sviluppi

Le assunzioni e le proroghe confermano l’impegno dell’Asp di Vibo Valentia a garantire continuità dei servizi, ridurre i disagi per la popolazione e rafforzare l’assistenza nelle aree più critiche del territorio provinciale. Tutte le delibere sono state firmate dai membri della Commissione straordinaria e dai direttori aziendali e risultano pubblicate all’Albo pretorio online dell’Asp, con valore di notifica.