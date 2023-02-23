L'evento dalla Società italiana Sicut sbarca per la prima volta in Calabria

La tre giorni promossa dalla Società italiana di chirurgia d’urgenza e del trauma (Sicut), sarà inaugurata giovedì 27 aprile a palazzo Santa Chiara con un evento che avrà come ospite d’onore Carmine Abate. Il 28 e il 29 i lavori congressuali saranno ospitati presso l’hotel Tropis. Interverranno il presidente del congresso Antonia Rizzuto, il presidente nazionale Sicut Eugenia Cucinotta ed il presidente del comitato organizzatore, promotore e scientifico Rosario Cardona. Le tematiche da trattare saranno molteplici. [Continua in basso]

Open addome nelle diverticoliti di IV grado, riparazione fratture costali. Prevenzione e controllo delle infezioni correlate all‘assistenza in chirurgia. Simulazione e metaverso nelle maxi-emergenze, drenaggi addominali e anastomosi in urgenza. Traumi toraco-addominali: le lesioni del diaframma, dell’aorta, dei parenchimi, dei visceri cavi. Gestione delle urgenze in terapia intensiva: Specialist problem solving. Comunicazione e assegnazione del premio “Rocco Docimo”. Sessione Sicut nursing. Simulazione drenaggio toracico con manichino.

