Il comitato cittadino convoca la comunità in centro città per organizzare una grande manifestazione e denunciare il silenzio dell’Asp e l’emergenza legata alla carenza di pediatri dopo la scomparsa della dottoressa Ruffa

Nuova mobilitazione per il rilancio dell’ospedale di Tropea e della sanità pubblica territoriale. Il comitato cittadino annuncia un incontro pubblico in programma venerdì pomeriggio in Piazza Vittorio Veneto, con l’obiettivo di costruire una grande manifestazione nella stessa città.

Sullo sfondo, il silenzio dell’azienda sanitaria e l’emergenza legata alla carenza di pediatri dopo la scomparsa della dottoressa Ruffa. «La nostra agitazione per il rilancio dell'ospedale di Tropea e della sanità pubblica in generale continua», dice il comitato.

«Venerdì pomeriggio saremo in piazza Vittorio Veneto per lanciare l'organizzazione della grande manifestazione che vogliamo fare, in primis, nella città di Tropea stessa», spiegano i promotori, sottolineando come l’incontro rappresenti un passaggio organizzativo in vista di una mobilitazione più ampia. «Questo anche alla luce del fatto che ancora nessuna risposta è arrivata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, nonostante le richieste di interlocuzione inviate all'ASP per discutere il documento approvato nella partecipatissima assemblea pubblica tenuta a Tropea il mese scorso», continua il comitato.

«Inoltre, a seguito del lutto che ha colpito la cittadina per la scomparsa della dottoressa Ruffa, è emerso a Tropea il problema dei 2000 bambini rimasti senza pediatra: bambini che l'Asp sta attualmente dislocando tra l'unico pediatra rimasto in zona e quelli dei paesi limitrofi», prosegue il gruppo. «Questo è molto problematico e collegato a ciò che diciamo sempre sull'assenza della medicina territoriale, che costringe le famiglie a riversarsi tutte al Pronto soccorso, ormai intasato», aggiungono.

«Venerdì parleremo anche di questo, insieme ai cittadini di Tropea e due ospiti che da anni si battono per il nostro stesso obiettivo: Rocco La Rizza del Comitato San Bruno, di Serra San Bruno, e Vittorio Sacco, infermiere e sindacalista dell'Unione Sindacale di Base», conclude il comitato.