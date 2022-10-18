L’Azienda sanitaria provinciale ha fatto suo il decreto dirigenziale della Stazione unica appaltante della Regione Calabria di aggiudicazione della procedura di gara per la stipula di accordi quadro

Non serve soltanto il vaccino per contrastare l’emergenza Covid, ma con l’arrivo dell’inverno diventa necessario anche quello anti influenzale, soprattutto per le fasce di età a maggiore rischio: anziani, in particolare. Per tale ragione l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha fatto suo il decreto dirigenziale della Stazione unica appaltante della Regione Calabria di aggiudicazione della procedura di gara per la stipula di accordi quadro per la fornitura di vaccini anti influenzali 2022/2023. E, pertanto, l’Asp vibonese ha autorizzato l’emissione degli ordinativi di fornitura attuativi degli accordi quadro per un importo complessivo di 475.380,00 euro. Il via libera è arrivato nella giornata di ieri con delibera predisposta e firmata dal commissario straordinario dell’Asp Giuseppe Giuliano. [Continua in basso]

Il fabbisogno per la campagna di vaccinazione anti influenzale 2022/2023

La Stazione unica appaltante della Regione Calabria ha comunicato, a suo tempo, all’Asp l’avvenuta aggiudicazione della procedura di gara per la stipula di accordi quadro per la fornitura di vaccini anti influenzali per la nuova campagna di vaccinazione invernale. Con la suddetta «comunicazione, la Sua ha autorizzato le Aziende del servizio sanitario regionale, tenuto conto della necessità da parte delle stesse Asp di provvedere all’avvio in tempo utile di ogni attività preparatoria della campagna vaccinale 2022/2023, nelle more della stipula dei rispettivi accordi quadro, a procedere, per quanto necessario, all’emissione degli ordinativi di fornitura nel rispetto dei fabbisogni previsti e comunicati in fase di approvazione di gara». Il direttore facente funzioni della Struttura complessa di igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell’Asp Antonino Demonte ha quindi individuato il direttore dell’esecuzione del contratto della fornitura Francesca Iozzo, dirigente medico afferente alla medesima Struttura complessa, ed ha trasmesso il fabbisogno per la campagna di vaccinazione anti influenzale 2022/2023. per come risulta nella tabella che riporta il numero del lotto, le caratteristiche, il numero commerciale, l’aggiudicatario, la quantità di dosi, il prezzo di ciascuna dose e il totale.

L’arco temporale delle forniture del vaccino anti influenzale

«La Sua Calabria – si legge ancora nella delibera del commissario straordinario – stipulerà con i singoli aggiudicatari una convenzione della durata di dodici mesi, durante la quale le Aziende sanitarie interessate alla presente procedura dovranno aderirvi mediante ordinativi di fornitura. L’arco temporale delle forniture è il periodo dal 17 (vale a dire dalla giornata di ieri, ndr) ottobre 2022 al 18 novembre. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la Regione Calabria può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto». L’Asp vibonese, infine, potrà avvalersi dell’aumento fino alla concorrenza del quinto per soddisfare esigenze di approvvigionamento superiori ai quantitativi di cui alla tabella sopra riportata, previa autorizzazione della Sua e successivo provvedimento deliberativo dell’Asp.

