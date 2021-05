Passi in avanti per la riqualificazione di piazza Municipio a Vibo

«Un primo e importante passo verso la riqualificazione di piazza Martiri D’Ungheria, è la pubblicazione del concorso di progettazione destinato a cambiare il volto di una parte della nostra città». È quanto dichiara l’assessore ai lavori pubblici di Vibo Valentia, Giovanni Russo.

«Una grande occasione non solo per la rigenerazione urbana del nostro territorio, ma anche per tanti professionisti che potranno cimentarsi in un progetto ambizioso – dichiara Russo -. Tutto ciò grazie al finanziamento reperito dal sen. Giuseppe Mangialavori. Siamo certi che la qualità dei componenti della commissione, sicuramente attirerà l’attenzione di numerosi professionisti da ogni parte d’Italia».

«Ci fa piacere intraprendere questo percorso insieme all’Ordine degli Architetti, che ringraziamo per la disponibilità a concederci l’uso della piattaforma informatica – prosegue l’assessore – per lo svolgimento del concorso in pieno anonimato, secondo i principi del codice dei contratti pubblici. Un modello di concorso che promuove la qualità degli interventi attraverso una piattaforma sempre più utilizzata dalle amministrazioni locali. È anche un’occasione per promuovere un momento di crescita della cultura collettiva sui temi dell’architettura e della trasformazione delle realtà urbane e territoriali.

«Una collaborazione che abbiamo cercato e portato avanti con l’Ordine degli architetti – conclude Giovanni Russo – e che oggi arriva a un risultato importante. Decisa è la volontà dell’amministrazione comunale di ridare alla principale piazza della nostra città quella centralità persa in questi ultimi anni, riqualificando e valorizzando lo spazio urbano di Piazza Martiri d’Ungheria».