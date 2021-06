Associazione Valentia, Giuseppe Petracca nuovo referente territoriale in Calabria

È il vibonese Giuseppe Petracca il nuovo referente territoriale in Calabria dell’associazione Valentia. Il sodalizio, nato nel 2017, continua dunque ad espandersi sul territorio nazionale, coinvolgendo numerosi giovani nel proprio progetto di promozione sociale e culturale. Nei mesi scorsi l’associazione ha nominato oltre venti referenti su tutto il territorio nazionale ed oggi, nonostante la difficile fase dovuta all’emergenza Covid, viene nominato un nuovo referente.

Le dichiarazioni di Petracca

«Sono molto emozionato e grato per il compito che mi è stato assegnato dall’associazione – ha dichiarato Petracca -. Credo che i tanti progetti avviati abbiano contribuito a stimolare la nostra città e a farla rivivere e sono contento di poter aiutare svolgendo questa nuova carica. Ringrazio ancora il presidente nazionale Anthony Lo Bianco e tutti i componenti della segreteria nazionale, metterò tutto me stesso in questa nuova avventura».

La valorizzazione di Vibo

Dal canto suo, la segreteria nazionale dell’associazione ha ringraziato Petracca per la grande stima che «ripone nelle nostre attività associative. Siamo convinti che con la sua professionalità e serietà, non potrà fare altro che ampliare e far crescere il gruppo, aiutandoci ad affrontare tematiche importanti volte alla creazione ed alla valorizzazione del territorio di Vibo Valentia, al miglioramento delle sinergie all’interno dei territori messe in campo con varie associazioni di riferimento. Cogliamo infine l’occasione – chiudono dalla segreteria – per augurare buona fortuna a Giuseppe, per il lavoro che svolgerà».